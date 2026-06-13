Півзахисник Монако високо оцінив виступ Мбаппе в сезоні-2025/26

Півзахисник Монако Поль Погба оцінив виступи нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе у сезоні-2025/26.

Його слова наводить ESPN.

"Уявляєте, ми говоримо, ніби у нього був дещо складний сезон, але цей "складний" сезон став би найкращим у кар'єрі для майже будь-якого іншого нападника у світі. Якщо для нього забити 40 голів за рік – це невдалий сезон, то я навіть не знаю... Як на мене, це не поганий сезон!"

Зазначимо, що у сезоні-2025/26 Кілліан Мбаппе зіграв у 44 матчах, де забив 42 голи й віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що цей же сезон француз завершив із найменшою кількістю захисних дій у розрахунку на 90 хвилин. Проте став найкращим гравцем мадридського Реала.