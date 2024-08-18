Вернидуб: Ми багато не реалізовуємо моментів на старті сезону

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував слабку реалізацію моментів своїми підопічними. У матчі 3 туру Української Прем'єр-ліги криворізький клуб на виїзді обіграв Верес.

Слова наставника цитує сайт рівненського клубу.

"Найголовніше — перемога. Дуже хвилювався за цю гру, знав, що буде важко. Гра з Динамо продемонструвала, що Верес може відбирати очки у фаворитів. Зараз у нас є три дні на відновлення. Завтра тренуватимемося ще у Рівному. А потім вирушимо знову за кордон на гру Ліги Конференцій проти Бетіса. Ми вже дуже багато наїздили у цьому місяці. Але це для нас хороша школа.

Ми багато не реалізовуємо моментів на старті сезону. Можливо, це майстерність. Але в мене нема зауважень до команди. Хлопці що можуть — роблять.

В нас футболісти середнього і трошки вище середнього рівня. Ми намагаємося розігрувати м’яч, грати у футбол і забивати. Поки-що забивати не дуже вдається. Скільки забили — стільки й пропустили. Хочу, щоб ми разом і захищалися, і атакували. Найголовніще — більше працювати над собою і менше помилятися.

Дев’ять матчів за двадцять вісім днів. Ми 22-го серпня граємо з Бетісом, потім 25-го в Кривому Розі з Інгульцем. Де Кошице, а де Кривий Ріг. 26-го серпня знову їдемо в Іспанію. Потім повертаємося і граємо з Шахтарем вдома. Але ми самі обрали цей шлях і нарікати на щось — не маємо права", — сказав Вернидуб.