Моє серце розбите: Клопп відреагував на загибель Жоти

Юрген Клопп, який свого часу тренував Діогу Жоту, також відреагував на трагічну смерть португальського нападника.

Відповідний пост німецький фахівець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Це той момент, коли мені важко! У цих слів мала б бути інша мета , утім зараз її важко уявити! Моє серце розбите після того, як я дізнався новини про смерть Діогу та його брата Андре. Діогу був не лише фантастичним гравцем, але й чудовим другом, люблячим і турботливим чоловіком і батьком! Ми будемо дуже сумувати за тобою! Всі мої молитви, думки та сили я хотів би направити Руте, дітям, родині, друзям і близьким! Спочивай з миром", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30. Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

Діогу Жота працював під керівництвом Юргена Клоппа в Ліверпулі з 2020 року по 2024 рік.

На загибель португальського нападника раніше відреагували Кріштіану Роналду та Ліверпуль.