Моє серце розбите: Клопп відреагував на загибель Жоти
Юрген Клопп
Ред Булл
Юрген Клопп, який свого часу тренував Діогу Жоту, також відреагував на трагічну смерть португальського нападника.
Відповідний пост німецький фахівець опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Це той момент, коли мені важко! У цих слів мала б бути інша мета, утім зараз її важко уявити! Моє серце розбите після того, як я дізнався новини про смерть Діогу та його брата Андре. Діогу був не лише фантастичним гравцем, але й чудовим другом, люблячим і турботливим чоловіком і батьком! Ми будемо дуже сумувати за тобою! Всі мої молитви, думки та сили я хотів би направити Руте, дітям, родині, друзям і близьким! Спочивай з миром", – йдеться у публікації.
Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30. Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.
Діогу Жота працював під керівництвом Юргена Клоппа в Ліверпулі з 2020 року по 2024 рік.
На загибель португальського нападника раніше відреагували Кріштіану Роналду та Ліверпуль.