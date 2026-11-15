Не думав, що може стати гірше: Клопп закликав змінити керівництво ФІФА та розкритикував Інфантіно

Головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп вважає, що у ФІФА настав час змінити президента.

Його слова наводить Sky Sport.

Зокрема, він порівняв Джанні Інфантіно з його попередником Зеппом Блаттером і заявив, що не думав, ніби після Блаттера може стати ще гірше.

"Загальна думка така, що зміна могла б мати сенс. Я не думав, що після Зеппа Блаттера може стати гірше, але комусь це вдалося", – сказав Клопп, маючи на увазі чинного президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Також тренер наголосив, що у футболі є люди, які дбають про майбутнє гри й не мають фінансового інтересу.

Як відомо, вибори президента ФІФА мають відбутися у березні 2027 року. Інфантіно планує балотуватися на новий термін, а критика на його адресу посилилася після відмови від плану продати інвесторам частку комерційних прав ФІФА.