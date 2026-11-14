Нам треба звикнути до того, що ми можемо грати добре: Клопп – про перемогу Німеччини над Сербією у Лізі націй

Головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп після перемоги над Сербією (3:1) у 5-му турі групового етапу Ліги націй заявив, що його гравцям надалі доведеться звикати до високого рівня гри, який вони продемонстрували у цьому поєдинку.

Його слова передає пресслужба Німецького футбольного союзу (DFB).

"Команда провела просто чудову гру. Нам треба звикнути до того, що ми можемо грати дійсно добре. Звісно, ми можемо забивати більше голів, але зараз мені це абсолютно байдуже. Не можна говорити про прогрес і водночас вимагати всього й одразу".

Водночас наставник наголосив на проблемах "бундестім". За словами Клоппа, у другому таймі суперники почали грати більш агресивно, а німцям не вистачило ритму.

"Комбінації виглядали чудово, ми домінували у володінні м'ячем, інтенсивність була на найвищому рівні. У другому таймі серби грали агресивніше, і на початку нам не вистачало ритму. Головне було провести переконливий матч, і це нам вдалося".

Зауважимо, що Клопп став на чолі національної команди Німеччини у липні цього року. З того часу команда провела 5 матчів, у яких здобула 2 перемоги, 2 рази зіграла внічию та зазнала 1 поразки.

Напередодні володар Золотого м'яча 1996 року Маттіас Заммер пояснив, що Клоппу не вистачає часу у збірній, аби реалізувати весь свій тренерський потенціал.