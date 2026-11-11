Володар Золотого м'яча назвав проблему Клоппа на чолі збірної Німеччини

Володар Золотого м'яча 1996 року Маттіас Заммер пояснив, що головна проблема Юргена Клоппа у збірній Німеччини з футболу полягає у тому, що у фахівця немає багато часу на підготовку команди.

Про це він висловився в інтерв'ю Sky Sport.

"Зараз для нього це надзвичайно складне завдання. Його головна сила полягає в щоденній роботі та розвитку футболістів відповідно до того, як він хоче грати. Але зараз у нього немає на це часу. Порівняно з роботою у клубах, він ще не здатний передати збірній усю свою силу. Потрібно набратися терпіння. Я не очікую від нього багато чого на цьому етапі, адже такого миттєвого впливу, який Юрген завжди справляв у клубах, зараз досягти неможливо. На це потрібен час", – заявив чемпіон Європи-1996.

Нагадаємо, що 59-річний німецький спеціаліст очолив "бундестім" у липні 2026 року, підписавши контракт до кінця червня 2031-го.

Старт Клоппа видався точно не таким, про який він мріяв. Національна команда провела під його керівництвом 4 матчі у груповому етапі Ліги націй-2026/27, у яких здобула лише одну перемогу (над Сербією 2:0), розписала дві нічиї з Нідерландами (1:1) та Грецією (0:0), а також зазнала поразки від греків (0:1).

Після зіграних ігор Німеччина з 5 очками посідає лише третє місце у своєму квартеті, поступаючись Нідерландам і Греції. Від обох збірних "німецький локомотив" відстає на 3 бали.

Попереду у команди Клоппа два останні поєдинки групового раунду ЛН-2026/27: 13 листопада проти сербів та 16 листопада проти Нідерландів. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 (за київським часом).