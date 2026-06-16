Багато хто сподівався, що іспанці легко здобудуть перемогу: Клопп – про нічию між Іспанією та Кабо-Верде на ЧС-2026

Колишній наставник Ліверпуля та керівник глобального футбольного напрямку Ред Булл Юрген Клопп висловив захоплення збірною Кабо-Верде у матчі проти Іспанії на чемпіонаті світу 2026-го року.

Його слова передає Marca.

"Це був найцікавіший перший тайм чемпіонату світу. Кабо-Верде грає, використовуючи тактику низького блоку, і це справді вражає. Багато хто сподівався, що Іспанія легко здобуде перемогу з великим рахунком, але футбол так не працює, особливо в таких змаганнях".

Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у поєдинку, розписавши нічию 0:0.

За підсумками цього матчу була побита низка рекордів. 40-річний воротар Возінья став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими". Крім того, він став найкращим гравцем цього протистояння за версією ФІФА.

А нападник "Фурії Рохи" Мікель Оярсабаль відзначився більш негативним здобутком, провівши перші 30 хвилин матчу без дотиків до м'яча, що стало найгіршим результатом турніру із 1966-го року.