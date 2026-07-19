Клопп підтвердив, що очолить збірну Німеччини

Зірковий тренер Юрген Клопп підтвердив інформацію про те, що стане новим наставником збірної Німеччини.

Слова 59-річного фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми не так далеко від того, щоби зробити оголошення [про підписання контракту]. І ідеалі – це трапиться протягом кількох найближчих днів", – заявив тренер.

Нагадаємо, після вильоту в 1/16 фіналу ЧС-2026 від Парагваю з посади головного тренера збірної Німеччини було звільнено Юліана Нагельсманна.

Очікується, що угода між Німецьким футбольним союзом і Клоппом буде розрахована на чотири роки – до літа 2030 року. Влітку 2024 року Юрген покинув Ліверпуль, після чого тренером не працював: він обіймає керівну посаду в структурі Ред Булл.