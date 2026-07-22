Легенда Боруссії увійде у тренерський штаб Клоппа у збірній Німеччини – ЗМІ

Ексгравець дортмундської Боруссії та Баєра Свен Бендер може увійти до тренерського штабу Юргена Клоппа у збірній Німеччини.

Про це повідомляє SkySport.

Переговори перебувають на фінальній стадії, але поки що нічого не підписано. Фахівець перебуває без роботи з липня, коли пішов з посади тренера регіональної команди Унтерхахінг.

37-річний футболіст шість років грав у Боруссії Дортмунд під керівництвом Клоппа, двічі ставши з ним чемпіоном Німеччини та один раз — володарем Кубка Німеччини.

У Боруссії Бендер також працював асистентом Едіна Терзіча та Нурі Сахіна, а до цього — у Федерації футболу Німеччини на посаді помічника тренера збірної U16.

Зазначається, що Петер Кравіц і Пеп Ліндерс також увійдуть до штату помічників Клоппа.

Наразі Клопп уже узгодив усі ключові деталі та має підписати контракт до 2030 року. Його офіційне представлення відбудеться у п'ятницю, 24 липня.

Нагадаємо, після вильоту в 1/16 фіналу ЧС-2026 від Парагваю з посади головного тренера збірної Німеччини було звільнено Юліана Нагельсманна.