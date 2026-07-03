Нагельсманн звільнений з посади головного тренера збірної Німеччини

Німецький футбольний союз достроково припинив співпрацю з головним тренером збірної Юліаном Нагельсманном після провального виступу команди на чемпіонаті світу-2026. На Мундіалі збірна Німеччини вилетіла вже в 1/16 фіналу, поступившись Парагваю в серії пенальті.

Як повідомляє сайт DFB, представники федерації одноголосно ухвалили рішення про негайне розірвання контракту з 38-річним фахівцем. При цьому сам тренер ще напередодні попросив керівництво союзу звільнити його від обов'язків після розчарування на чемпіонаті світу.

Контракт Нагельсманна був розрахований до завершення Євро-2028. Він очолював збірну Німеччини з вересня 2023 року. Під його керівництвом команда дійшла до чвертьфіналу домашнього Євро-2024, де поступилася майбутньому переможцю турніру – Іспанії.

Разом із Нагельсманном збірну Німеччини також залишили його асистенти Беньямін Глюк та Беньямін Гюбнер.

У федерації вже визначилися з пріоритетним кандидатом на посаду нового головного тренера. Німецький футбольний союз планує провести переговори з Юргеном Клоппом, який вже висловив принципову готовність очолити національну команду.

Окрім цього, спортивний директор Німецького футбольного союзу Андреас Реттіг повідомив, що не продовжуватиме контракт, який завершується наприкінці року. Він пояснив це особистими причинами.