Клопп узгодив контракт зі збірною Німеччини

Німецький футбольний союз (DFB) та екстренер Боруссії та Ліверпуля Юрген Клопп досягли принципової домовленості щодо призначення останнього на посаду головного тренера збірної Німеччини.

Про це повідомляє SkySport.

Прорив стався після переговорів у Нью-Йорку. Було досягнуто угоди щодо контракту до кінця чемпіонату світу з футболу 2030 року. Тепер потрібно уточнити лише кілька останніх деталей.

Очікується, що його відхід із Ред Булл буде остаточно погоджений з Олівером Мінцлаффом у Нью-Йорку не пізніше початку наступного тижня.

DFB планує оголосити про домовленість із фахівцем сьогодні, 11 липня.

Нагадаємо, на посаді головного тренера збірної Німеччини Клопп замінить Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 від Парагваю в серії пенальті.