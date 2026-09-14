Те, над чим ми працюємо, дало свої плоди: Костюк – про перемогу Динамо над Епіцентром в 6 турі УПЛ

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк заявив, що в нього залишились гарні враження від перемоги його команди над Епіцентром (3:0) в 6-му турі УПЛ та відзначив роботу тренерського штабу, яка призвела до цього результату.

Цим він поділився у післяматчевому інтерв'ю Football Hub.

"Так, звісно, перемога – це завжди приємно, особливо на день народження. Так, ми багато працюємо, і сьогодні те, над чим ми працюємо, дало свої плоди і ми добули впевнену перемогу".

Окрім того, наставник киян позитивно відгукнувся про гру півзахисника Миколи Шапаренка в цьому поєдинку.

"Звісно, у нас кожний гравець, який виходить на футбольне поле, розуміє, що потрібно робити. Коля – якісний гравець, який додає тої родзинки, яка сьогодні була".

Зауважимо, що саме з передачі Шапаренка в цьому поєдинку Андрій Ярмоленко зумів відзначитися та повторити рекорд Максима Шацьких за голами в чемпіонаті України.