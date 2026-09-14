Костюк – про перемогу над Епіцентром: Динамо на правильному шляху

Головний тренер Динамо Ігор Костюк оцінив перемогу над Епіцентром у межах 6 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Кияни здобули перемогу в день народження тренера, а Матвій Пономаренко особисто привітав Костюка після свого голу.

"Звісно, перемога в день народження додає ентузіазму, додає впевненості у тому, що ми на правильному шляху", – заявив фахівець.

Також тренер відповів на запитання про травмованих гравців та назвав терміни їх повернення.

"Редушко ще відновлюється. Буяльському лишився десь тиждень, гадаю, що під час паузи на матчі збірних він вже буде у строю.

Володимир Бражко у матчі з Нивою отримав ушкодження. А вчора ввечері у нього піднялася температура. Він подряпав ногу на штучному покритті, а вчора розвинулася інфекція. Вчора почали лікування, аби він якнайшвидше повертався до строю", – підсумував Костюк.