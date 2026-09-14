Не можу сказати, що задоволений: Ярмоленко оцінив свою гру після рекордного гола

Досвідчений вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Епіцентром (3:0) у 6 турі УПЛ, де він відкрив рахунок у зустрічі та повторив рекорд за кількістю забитих м'ячів в історії чемпіонату, наголосивши, що значно більше його тішить результат команди.

Його слова наводить пресслужба київського клубу.

"Я радію, тому що команда нарешті перемогла. Зіграли на нуль, тому радію цьому. А те, що голи прийдуть, – я в цьому не сумнівався. Найголовніше – не опускати руки, не опускати голову", – сказав Ярмоленко.

Вінгер також згадав попередній матч проти ЛНЗ, у якому мав чудову нагоду відзначитися, але не забив із близької відстані.

"У попередній грі проти ЛНЗ було достатньо моментів, я не знаю, як там можна було не забити, коли з метру я не влучив у порожні ворота. Але це футбол, таке інколи стається, і треба рухатись далі, потрібно тренуватися, не опускати голову", – зазначив футболіст.

Водночас Ярмоленко не став завищувати оцінку власній грі проти Епіцентру. За словами Андрія, попри забитий м'яч, він не може сказати, що провів хороший матч.

"Коли атакуючий гравець забиває м'яч, то це добре. Але якщо брати повністю матч, то я не можу сказати, що я задоволений своєю грою. Наприклад, з ЛНЗ я грав набагато краще, ніж сьогодні.

Але це футбол. Буває таке, що ти граєш добре, але не забиваєш ось такі моменти, а буває, що ти граєш погано, у тебе є один момент, і ти його реалізовуєш", – підсумував Ярмоленко.

Перемога над Епіцентром дозволила Динамо перервати невдалу серію з двох матчів без перемог та забитих м'ячів.