Де та коли дивитися чемпіонат Європи 2026 з мініфутболу

Сергій Шаховець — 27 травня 2026, 14:05
З 27 травня по 4 червня у словацькій Братиславі відбудеться чемпіонат Європи 2026 з мініфутболу. Турнір збере 24 найсильніші національні команди континенту. Збірна України потрапила до групи С разом із Сербією, Туреччиною та Бельгією.

Усі матчі Євро-2026 з мініфутболу наживо покаже Київстар ТБ. Відеоогляди, а також аналітичні студії будуть доступні на FootballHub. Крім того, "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції поєдинків збірної України.

На груповому етапі "синьо-жовті" проведуть три матчі за три дні: 28 травня о 13:15 проти Бельгії, 29 травня о 15:30 з Туреччиною та 30 травня о 22:15 проти чинних чемпіонів Європи – сербів.

Для виходу до плейоф необхідно посісти одне з перших двох місць у групі або потрапити до четвірки найкращих третіх команд.

Зазначимо, що Україна вшосте зіграє на мініфутбольному Євро, а найкращим її результатом поки що є вихід до чвертьфіналу на домашньому турнірі 2018 року.

Збірна України з мініфутболу

