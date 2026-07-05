Визначився суперник юнацької збірної України у півфіналі Євро-2026

Визначились пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи U-19. Збірна України, яка перемогла у всіх трьох матчах та виграла групу B, у півфіналі зіграє проти команди Німеччини, яка фінішувала другою у групі A.

Водночас у паралельній парі зіграють Іспанія (яка виграла групу A) і Хорватія, яка перемогла у заключному турі Сербію та фінішувала другою у групі B.

Обидва поєдинки відбудуться 8 липня. Іспанія зіграє проти Хорватії о 18:30 за київським часом, а Україна побореться з Німеччиною за вихід у фінал о 21:30.

Зазначимо, що підопічні Дмитра Михайленка гарантували собі вихід у півфінал ще у попередньому турі. "Синьо-жовті" у двох стартових зустрічах перемогли Хорватію (3:1) та Сербію (2:1).

Нагадаємо, що юнацький чемпіонат Європи-2026 серед збірних U-19 триватиме до 11 липня. "Синьо-жовті" завдяки виходу до 1/2 фіналу вже забезпечили собі участь у чемпіонаті світу-2027.

Ще одну можливість кваліфікуватися на мундіаль отримають команди, що посіли у своїх групах треті позиції. Вони зіграють у поєдинку за 5-те місце, переможець якого пізніше візьме участь у міжконтинентальному плейоф за останню путівку на ЧС-2027 (U-20).