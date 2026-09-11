Лужний визначився із тренерським штабом у збірній України U-19 – ЗМІ

Асистентом нового головного тренера юнацької збірної України (U-19) Олега Лужного стане Ігор Єрмаков, який раніше входив до штабу Владислава Лупашка у львівських Карпатах.

Про це інформує "ТаТоТаке".

Також до тренерського штабу 58-річного спеціаліста увійшли фахівець із фітнесу Віталій Мандзюк із ковалівського Колоса, тренер воротарів Віталій Рева (куратор голкіперів в інституті збірних УАФ), а також аналітик із Олександрії Максим Свірський.

Нагадаємо, що призначення Лужного на тренерське крісло юнацької команди відбулося 7 вересня 2026 року. На цій посаді він змінив Дмитра Михайленка, який нещодавно очолив національну команду U-21. Терміни співпраці з Лужним не розголошуються.

Раніше Лужний чимало років асистував керманичам київського Динамо – Юрію Сьоміну, Валерію Газзаєву, Йожефу Сабо та Анатолію Дем'яненку. Окрім тренерської діяльності, він має досвід функціонера: обіймав посаду спортивного директора львівських Карпат.

Дебют нового наставника на чолі "синьо-жовтих" U-19 відбудеться 24 вересня у матчі проти Швеції у межах товариського турніру в Іспанії. Також Україна зіграє проти Німеччини (27 вересня) та Шотландії (30 вересня).

​А вже у листопаді Україна U-19 продовжить свій шлях у кваліфікації до Євро-2027. Суперниками команди Лужного будуть збірні Італії, Ізраїлю та Румунії. До третього кваліфікаційного етапу вийдуть три найкращі команди групи.