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Німеччина – Україна: трансляція товариського матчу збірних U-19

Денис Іваненко — 27 вересня 2026, 10:38
Німеччина – Україна: трансляція товариського матчу збірних U-19
Німеччина – Україна, онлайн-трансляція матчу між збірними U-19
УАФ

У неділю, 27 вересня, збірна України U-19 з футболу проведе товариський поєдинок проти однолітків із Німеччини.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" провели товариську зустріч зі Швецією. Підопічні Олега Лужного поступились із рахунком 1:2.

Під час цього збору Україна проведе потім ще один поєдинок. Наша юнацбка збірна зіграє 30 вересня проти Шотландії.

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