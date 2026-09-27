Німеччина – Україна: трансляція товариського матчу збірних U-19

У неділю, 27 вересня, збірна України U-19 з футболу проведе товариський поєдинок проти однолітків із Німеччини.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" провели товариську зустріч зі Швецією. Підопічні Олега Лужного поступились із рахунком 1:2.

Під час цього збору Україна проведе потім ще один поєдинок. Наша юнацбка збірна зіграє 30 вересня проти Шотландії.