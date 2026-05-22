Я не мав права здатися: чемпіон Європи – про поєдинок проти росіянина

Володимир Слюсарь — 22 травня 2026, 23:22
Сергій Семеренко здобув золото ЧЄ-2026 з армрестлінгу у боротьбі лівою рукою
Український армрестлер Сергій Семеренко прокоментував перемогу проти росіянина Дмитра Целіха на чемпіонаті Європи-2026.

"Це був не поєдинок за титул чемпіона Європи чи світу. Але саме цей вихід на стіл став для мене найважчим і найвідповідальнішим за останні 4 роки. Я думаю, кожен українець зрозуміє без зайвих пояснень – чому.

Коли ти стоїш навпроти спортсмена з країни, яка щодня приносить біль твоєму народу, це вже не просто спорт. У такі моменти ти борешся не тільки руками, характером чи силою. Ти борешся серцем. За своїх людей. За свою країну. За тих, хто зараз не може бути поруч.

Перед стартом у голові було все: хвилювання, відповідальність, емоції, думки про Україну… І я знав лише одне – я не маю права здатися. Ця перемога для мене значить набагато більше, ніж просто результат у протоколі".

Сергій Семеренко виступав на чемпіонаті Європи-2026 з армрестлінгу в категорії 90 кг. У результаті українець виборов золоту медаль у боротьбі лівою рукою та срібну медаль "для правої руки".

Нагадаємо, що на війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів та Кубків України, майстер спорту з армрестлінгу Ігор Гладкий.

