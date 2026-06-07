Італія стала переможцем чемпіонату Європи U-17

Збірна Італії виграла у фіналі чемпіонату Європи U-17 однолітків із команди Бельгії.

У першому таймі команди не змогли розпечатати ворота одна одній. Друга половина теж пройшла без голів. Першим зумів "розмочити" рахунок 16-річний одноклубник Данила Сікана із бельгійського Андерлехта Ноа Томас Охеа Кобієлла.

Здавалося, що підопічні Боба Бровайса зуміють поїхати з А. Ле Кок Арени чемпіонами Європи. Проте італійці відповіли на це взяття воріт. "Лазурова команда" заробила пенальті у ворота Зегерса. Пішов його пробивати півзахисник Марчелло Фугаццола, який вийшов на заміну замість Бйондіні на 87-й хвилині.

Основний час закінчився із рахунком 1:1. Гра перейшла в серію 11-метрових. У цій футбольній лотереї фортуна посміхнулася юним італійцям.

Чемпіонат Європи – Євро U17

Фінал, 7 червня

Бельгія U17 – Італія U17 1:1 (0:0), по пен. 3:4

Голи: 1:0 – 85 Кобієлла, 1:1 – 90+1 Фугаццола (пенальті)

Нагадаємо, що напередодні юнацька збірна України U-17 з футболу провела перший матч другого раунду відбору на Євро-2027, у якому поступилася одноліткам з Латвії (2:3).