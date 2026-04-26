Марія Винник: Перед поєдинками з росіянками з'являється додаткове відчуття агресії

У вересні 2025 року Марія Винник стала віцечемпіонкою світу з вільної боротьби – у поєдинку за золото програла чемпіонці Азії Сакурі Оніші. А вже за пів року 24-річна спортсменка стала чемпіонкою Європи.

Для Винник це була дебютна нагорода на континентальній першості, і на шляху до неї дівчина перемогла, зокрема, представниць країн-агресорок. А у фіналі здолала представницю Азербайджану Гюнай Гурбанову.

Ми поспілкувалися з українською чемпіонкою після її тріумфу. Марія розповіла про емоції від перемоги, додаткове налаштування на поєдинки проти росіянок та причини успіху України на чемпіонаті Європи.

– Ми всі бачили ваші емоції щастя та радості. Діліться, що ця перемога означає для вас?

– Для мене ця перемога – це результат довгого і непростого шляху: поразки, розчарування, багато сліз, біль і травми. Це моменти, коли вже не хочеться нічого, але ти все одно йдеш далі.

Я дуже щиро вірила, що це буде моє. Постійно бачила цей момент у своїй голові. І насправді це неймовірно солодка мить. Перше, що я подумала: "Нарешті".

– Що, на вашу думку, стало ключовим у фінальному бою?

– Ключовими в цьому поєдинку, на мою думку, стали моя впевненість, зібраність і готовність боротися до кінця. Я виходила на килим із чіткою установкою – домінувати.

– На шляху до нагороди ви також здолали представниць країн-агресорок. Поєдинки проти цих спортсменок є найбільш принциповими для вас? Чи є якісь особливі налаштування на ці бої, і чи приносять перемоги над ними особливу радість?

– Так, ви праві – поєдинки з ними завжди найбільш принципові. Щодо налаштування, то перед виходом на килим з'являється додаткове відчуття агресії, яке я намагаюся правильно акумулювати і використовувати собі на користь у боротьбі.

– Загалом про ваш шлях на ЧЄ. Яким він був для вас і чи задоволені ви на 100%?

– Якщо говорити саме про ці змагання, шлях був дійсно непростим, хороші суперники. Але в мене в голові вже був чіткий образ – як я тримаю золото в руках. Тому думки про поразку навіть не виникали. Навпаки, я вважаю, що такі думки лише сковують.

– Жіноча збірна України на цьому ЧЄ демонструє неймовірний успіх. У чому головний секрет цих досягнень?

– Основою наших результатів є висока конкуренція всередині країни – вона змушує постійно рости. І, звичайно, це правильний тренувальний процес, хороша підготовка та сильна команда, де всі націлені на найвищі результати.

– Восени пройде чемпіонат світу. Чи додає ця перемога впевненості, і які ваші амбіції на цей сезон?

– Звісно, кожна перемога додає впевненості, а амбіції, як завжди, великі — забрати максимум.