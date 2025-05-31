Єрмаков розповів, у чому секрет успіху Олександрії

Воротар Олександрії Георгій Єрмаков розповів, що запорука успіху команди не лише в Руслані Ротані. До срібла чемпіонату України долучився весь колектив: і гравці, і працівники.

Його слова передає Український футбол.

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Як Руслан Петрович каже, успіх ФК Олександрія в тому, що це єдиний механізм. Тобто, без його ідей не було б нашої гри, а без нас – не було б втілення його ідей на полі, а без людей, які працюють в клубі, не було б усього іншого. Тут не можна виділяти одного гравця чи тренера. Це результат роботи всього клубу, як єдиного механізму