Перемоги довелось чекати майже 100 років: Єгипет провів історичний матч на ЧС-2026

Збірна Єгипту здолала Нову Зеландію (3:1) на чемпіонаті світу-2026 із футболу й цей результат став історичним.

Це перша перемога "фараонів" у фінальних частинах Мундіалів. Загалом для них це четверта світова першість.

Єгипет дебютував на турнірах цього рівня ще в 1934 році. Тоді африканці поступились Угорщині з рахунком 2:4 на стадії 1/8 фіналу.

Згодом команда брала участь у чемпіонатах світу 1990 та 2018 років. Однак там вона також жодного разу не змогла тріумфувати.

Гра проти Нової Зеландії стала дев'ятою для "фараонів" на Мундіалях. До цього вони тричі грали внічию та мали п'ять поразок у пасиві.

Зазначимо, що єгиптяни вже практично гарантували собі вихід у плейоф. Після двох турів вони мають у своєму активі чотири залікові бали й очолюють групу G.

Наступний матч підопічні Хоссама Хассана проведуть проти Ірану. Він відбудеться 27 червня та розпочнеться о 6:00 за київським часом.