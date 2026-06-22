Визначено найкращого гравця матчу Нова Зеландія – Єгипет на ЧС-2026

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Нової Зеландії та Єгипту (1:3).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цій грі 34-річний футболіст відзначився двома результативними діями. Він спочатку забив гол, вивівши свою команду вперед, а згодом віддав асист.

Ця перемога дозволила Єгипту очолити групу G. "Фараони" у двох турах набрали чотири залікові бали та вже практично гарантували собі місце у плейоф.

Chosen by the fans: Mohamed Salah, your Superior Player of the Match. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/S1uCNpR84J — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

Свій наступний матч команда Мохаммеда Салаха проведе 27 червня о 6:00 за київським часом. Її суперником буде збірна Ірану.