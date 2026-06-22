Визначено найкращого гравця матчу Нова Зеландія – Єгипет на ЧС-2026
Збірна Єгипту з футболу
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Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Нової Зеландії та Єгипту (1:3).
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
У цій грі 34-річний футболіст відзначився двома результативними діями. Він спочатку забив гол, вивівши свою команду вперед, а згодом віддав асист.
Ця перемога дозволила Єгипту очолити групу G. "Фараони" у двох турах набрали чотири залікові бали та вже практично гарантували собі місце у плейоф.
Свій наступний матч команда Мохаммеда Салаха проведе 27 червня о 6:00 за київським часом. Її суперником буде збірна Ірану.