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Визначено найкращого гравця матчу Нова Зеландія – Єгипет на ЧС-2026

Денис Іваненко — 22 червня 2026, 06:39
Визначено найкращого гравця матчу Нова Зеландія – Єгипет на ЧС-2026
Збірна Єгипту з футболу
Getty Images

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Нової Зеландії та Єгипту (1:3).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цій грі 34-річний футболіст відзначився двома результативними діями. Він спочатку забив гол, вивівши свою команду вперед, а згодом віддав асист.

Ця перемога дозволила Єгипту очолити групу G. "Фараони" у двох турах набрали чотири залікові бали та вже практично гарантували собі місце у плейоф.

Свій наступний матч команда Мохаммеда Салаха проведе 27 червня о 6:00 за київським часом. Її суперником буде збірна Ірану.

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