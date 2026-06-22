Нова Зеландія та Єгипет назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі G

Тренери збірних Нової Зеландії та Єгипту визначилися зі стартовими складами на гру 2-го туру групи G чемпіонату світу-2026 з футболу.

Матч відбудеться у понеділок, 22 червня.

Нова Зеландія: Крокомб, Пейн, Боксолл, Какаче, Серман, Белл, Стаменич, Сінгх, Джаст, МакКоветт, Вуд.

Єгипет: Шобейр, Ібрагім, Хані, Фоту, Ашур, Зіко, Фатхі, Лашін, Аттія, Салах, Мармуш.

Початок зустрічі запланований на 04:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що в першому турі Єгипет з Бельгією розписав нічию 1:1, а Нова Зеландія в напруженому поєдинку з Іраном не визначили сильнішого з рахунком 2:2.