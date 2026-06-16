Нам повинні були дати пенальті: наставник збірної Єгипту оцінив матч проти Бельгії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан висловився про нічию з Бельгією (1:1) у матчі першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає Ahram Online.

Фахівець залишився задоволений виступом своїх підопічних. При цьому він має претензії до суддівства через непризначений пенальті.

"Я пишаюся своїми гравцями, навіть якщо сьогодні ми втратили очки. Я задоволений тим, як гравці втілюють тактичні ідеї, над якими я працював останні два роки. Я завжди говорив їм, що ми повинні грати в інший футбол, і що ми можемо грати проти будь-якої команди.

Найважливіше для нас – пройти в наступну стадію. Ми все ще можемо додати в наступних матчах. Ми були близькі до перемоги, нам повинні були дати пенальті", – сказав Хассан.