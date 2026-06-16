Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Нам повинні були дати пенальті: наставник збірної Єгипту оцінив матч проти Бельгії на ЧС-2026

Денис Іваненко — 16 червня 2026, 08:02
Нам повинні були дати пенальті: наставник збірної Єгипту оцінив матч проти Бельгії на ЧС-2026
Хоссам Хассан
ФІФА

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан висловився про нічию з Бельгією (1:1) у матчі першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає Ahram Online.

Фахівець залишився задоволений виступом своїх підопічних. При цьому він має претензії до суддівства через непризначений пенальті.

"Я пишаюся своїми гравцями, навіть якщо сьогодні ми втратили очки. Я задоволений тим, як гравці втілюють тактичні ідеї, над якими я працював останні два роки. Я завжди говорив їм, що ми повинні грати в інший футбол, і що ми можемо грати проти будь-якої команди.

Найважливіше для нас – пройти в наступну стадію. Ми все ще можемо додати в наступних матчах. Ми були близькі до перемоги, нам повинні були дати пенальті", – сказав Хассан.

Зазначимо, що в іншому поєдинку групи G зустрічались Іран і Нова Зеландія. Вони також не визначили сильнішого зігравши 2:2.

Наступний матч "фараони" проведуть 22 червня о 4:00 за київським часом. Їм протистоятимуть новозеландці.

Читайте також :
Відео Холодний душ для Іспанії, Іран та Нова Зеландія влаштували гольову феєрію: підсумки п'ятого дня ЧС-2026
Збірна Єгипту з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Єгипту з футболу

Молодий форвард Барселони висловився про мирову у матчі Бельгія – Єгипет на Мундіалі
Головне, що ми залишалися в грі: наставник збірної Бельгії – про нічию з Єгиптом на ЧС-2026
Ашура, який вперше відзначився голом за збірну, визнали найкращим гравцем матчу Бельгія – Єгипет на ЧС-2026
Країна фараонів, а не Фараона: чому слабкість Салаха стала силою збірної Єгипту
Бойова нічия: Бельгія не змогла переграти Єгипет на ЧС-2026

Останні новини