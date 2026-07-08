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Легенда збірної Бразилії оцінив перформанс Мессі в 1/8 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 8 липня 2026, 07:19
Легенда збірної Бразилії оцінив перформанс Мессі в 1/8 фіналу ЧС-2026
Ліонель Мессі
Getty Images

Колишній футболіст Барселони Рівалдо відреагував на гру Ліонеля Мессі у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Єгипту (3:2).

Своїми думками він поділився в інстаграмі.

Капітан "альбіселесте" забив гол і віддав асист, допомігши команді здійснити камбек з 0:2. Бразилець був у захваті від побаченого.  

"Який бойовий дух, яке прагнення до перемоги, яка боротьба та самовіддача з боку всіх! Саме цього й чекає вболівальник від своєї команди на чемпіонаті світу. Що стосується Лео Мессі, то про це й говорити нічого. Який гравець!

У 39 років, беручи участь у шостому чемпіонаті світу в кар'єрі, він, як і раніше, демонструє ту саму пристрасть до футболки збірної Аргентини. Він радіє, бореться, плаче та вкотре стає вирішальним гравцем", – написав Рівалдо.

Зазначимо, що в цьому поєдинку Ліонель Мессі встановив низку рекордів. Він забив уже восьмий гол на турнірі й одноосібно очолив гонку бомбардирів.

У чвертьфіналі збірна Аргентини зіграє зі Швейцарією. Гра відбудеться 12 липня та розпочнеться о 4:00 за київським часом.

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