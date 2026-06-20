Алжир подав скаргу до ФІФА через спірний епізод з Мессі на ЧС-2026

Федерація футболу Алжиру звернулася до ФІФА з вимогою оцінити роботу арбітрів у матчі першого туру групи J чемпіонату світу-2026 проти Аргентини, який завершився поразкою африканської команди з рахунком 0:3.

Про це повідомляє TSA.

Головні претензії алжирської сторони стосуються двох епізодів у матчі проти Аргентини, який обслуговувала польська бригада арбітрів на чолі з Шимоном Марциняком.

Найбільше обурення викликав момент на 32-й хвилині, коли капітан аргентинців Ліонель Мессі в боротьбі за м'яч наступив шипами на литковий м'яз захисника Аїсси Манді. Арбітр не зафіксував порушення, а VAR не втрутився. У Федерації футболу Алжиру вважають, що форвард міг отримати навіть пряму червону картку.

Ще один спірний епізод стався на 74-й хвилині, коли півзахисник Аргентини Алексіс Мак Аллістер під час боротьби за м'яч влучив ліктем в обличчя Ібрагіму Мазі. Проте Марциняк не зафіксував порушення, а система VAR не переглядала момент.

У Федерації футболу Алжиру переконані, що обидва рішення вплинули на перебіг зустрічі та позбавили команду шансів нав'язати боротьбу чинним чемпіонам світу.

Попри звернення алжирської сторони, результат матчу залишається чинним. У ФІФА наразі не коментували скаргу.

Нагадаємо, що у матчі проти Алжиру Ліонель Мессі оформив хеттрик та оновив кілька рекордів чемпіонатів світу.