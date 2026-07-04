ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Єгипту та Австралії

Нападника збірної Єгипту Мохаммеда Салаха визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Австралії (1:1, 2:4 по пен).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

The fans have spoken – Mohamed Salah is your Superior Player of the Match! 👑#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/fm3FanvkIi — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

34-річний гравець провів на полі всі 120 хвилин зустрічі та реалізував післяматчевий одинадцятиметровий удар.

У 1/8 фіналу збірна Єгипту зіграє з переможцем матчу Аргентина – Кабо-Верде. Ця зустріч відбудеться о 1:00 ночі за київським часом. Команди вже оголосили стартові склади.

Зазначимо, що після поразки Австралії жодна збірна з азійського регіону не змогла пробитися до 1/8 фіналу ЧС-2026.