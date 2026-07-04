ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Єгипту та Австралії
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Нападника збірної Єгипту Мохаммеда Салаха визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Австралії (1:1, 2:4 по пен).
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
34-річний гравець провів на полі всі 120 хвилин зустрічі та реалізував післяматчевий одинадцятиметровий удар.
У 1/8 фіналу збірна Єгипту зіграє з переможцем матчу Аргентина – Кабо-Верде. Ця зустріч відбудеться о 1:00 ночі за київським часом. Команди вже оголосили стартові склади.
Зазначимо, що після поразки Австралії жодна збірна з азійського регіону не змогла пробитися до 1/8 фіналу ЧС-2026.