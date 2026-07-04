Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Єгипту та Австралії

Олексій Мурзак — 4 липня 2026, 00:53
ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Єгипту та Австралії
Getty Images

Нападника збірної Єгипту Мохаммеда Салаха визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Австралії (1:1, 2:4 по пен).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

34-річний гравець провів на полі всі 120 хвилин зустрічі та реалізував післяматчевий одинадцятиметровий удар.

У 1/8 фіналу збірна Єгипту зіграє з переможцем матчу Аргентина – Кабо-Верде. Ця зустріч відбудеться о 1:00 ночі за київським часом. Команди вже оголосили стартові склади.

Зазначимо, що після поразки Австралії жодна збірна з азійського регіону не змогла пробитися до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Збірна Єгипту з футболу Мохаммед Салах Чемпіонат світу-2026 з футболу

Мохаммед Салах

Визначено найкращого гравця матчу Нова Зеландія – Єгипет на ЧС-2026
Країна фараонів, а не Фараона: чому слабкість Салаха стала силою збірної Єгипту
Як у старі добрі часи: Де Брейне прокоментував майбутнє протистояння з Салахом у матчі ЧС-2026
У збірній Єгипту розкрили фізичний стан Салаха перед стартом ЧС-2026
Конкурент для Ювентуса: саудівський клуб націлився на Салаха

Останні новини