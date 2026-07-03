Аргентина та Кабо-Верде назвали стартові склади на матч 1/16 плейоф ЧС-2026

У п'ятницю, 3 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться ще один матч 1/16 плейоф, у якому між собою зіграють збірні Аргентини та Кабо-Верде.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 1:00 ночі за київським часом.

Аргентина : Е. Мартінес, Л. Мартінес, Ромеро, Медіна, Моліна, Де Пауль, Мак Аллістер, Фернандес, Мессі, Альмада, Л. Мартінес

: Е. Мартінес, Л. Мартінес, Ромеро, Медіна, Моліна, Де Пауль, Мак Аллістер, Фернандес, Мессі, Альмада, Л. Мартінес Кабо-Верде: Возінья, Боржеш, Лопес, С. Кабрал, Морейра, Леніна, Ж. Кабрал, Д. Дуарте, Л. Дуарте, Да Кошта, Мендеш

В Україні поєдинок наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,16. Нічия – 7,80, на виграш Кабо-Верде можна поставили з коефіцієнтом – 22,00.

Прохід Аргентини до наступної стадії турніру – 1,05. На те, що команда Бубішти проб'ється до 1/8 фіналу – 11,00.

Напередодні стало відомо, що чемпіонат світу-2026 з футболу побив рекорд за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.