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Жодна збірна з азійського регіону не змогла пробитися до 1/8 фіналу ЧС-2026

Олексій Мурзак — 4 липня 2026, 00:33
Жодна збірна з азійського регіону не змогла пробитися до 1/8 фіналу ЧС-2026
FIFA

На чемпіонаті світу визначилися майже усі учасники 1/8 плейоф, де вже не буде жодного представника Азійської футбольної конфедерації (АФК).

Останньою збірною була команда Австралії, яка в 1/16 у серії пенальті програла Єгипту.

Востаннє представник АФК перемагав у матчі плейоф мундіалю у чвертьфіналі чемпіонату світу-2002, коли Південна Корея у серії пенальті здолала Іспанію.

Зазначимо, що Південна Корея, як і Іран, Ірак, ОАЕ, Йорданія, Узбекистан та Катар вибули ще у груповому етапі, водночас збірна Японії не змогла подолати 1/16, поступившись Бразилії.

Напередодні стало відомо, що чемпіонат світу-2026 з футболу побив рекорд за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.

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