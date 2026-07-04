Жодна збірна з азійського регіону не змогла пробитися до 1/8 фіналу ЧС-2026
FIFA
На чемпіонаті світу визначилися майже усі учасники 1/8 плейоф, де вже не буде жодного представника Азійської футбольної конфедерації (АФК).
Останньою збірною була команда Австралії, яка в 1/16 у серії пенальті програла Єгипту.
Востаннє представник АФК перемагав у матчі плейоф мундіалю у чвертьфіналі чемпіонату світу-2002, коли Південна Корея у серії пенальті здолала Іспанію.
Зазначимо, що Південна Корея, як і Іран, Ірак, ОАЕ, Йорданія, Узбекистан та Катар вибули ще у груповому етапі, водночас збірна Японії не змогла подолати 1/16, поступившись Бразилії.
Напередодні стало відомо, що чемпіонат світу-2026 з футболу побив рекорд за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.