Країна фараонів, а не Фараона: чому слабкість Салаха стала силою збірної Єгипту

Наприкінці гри замінений Салах відтягував тренера від арбітра – але набагато важливіше, що на полі "відтягнули" самого Салаха.

Він ніколи не був ментальним монстром. Найкращим гравцем – так. Суперстабільним – безумовно. Фанатом саморозвитку – ще й як. Але показово, що навіть 4:0 з Барсою влаштували без нього.

Навіть у "дрімтімі", команді з 11 топ-гравців, Мо міг тримати топ-рівень, але скільки чемпіонських гонок він змарнував, промовчавши у вирішальний момент...

Ліверпуль — це інша справа, там він завдяки зазначеним вище чеснотам (любов'ю до тренувань, стабільністю, ігровим талантам) досяг рекорду АПЛ за результативними діями за одну команду.

Але в збірній, коли від нього знову і знову чекали дива, незрозуміло з чого, це виглядало просто безглуздо. Мане, привівши команду до двох Кубків Африки та плейоф ЧС, показав, хто є кращим лідером навіть у команді.

І ось, зараз, коли Салах провів у Ліверпулі такий сезон, що гірше просто неможливо, Єгипет, здавалося б, приречений? Ні, не приречений. Навпаки, він скинув кайдани.

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Той факт, що ми не знаємо 90% складу "фараонів", не скасовує того, що вони грають у сильній лізі. Аль-Ахлі виграв 4 африканські ЛЧ з останніх семи, у 2025-му титул взяв Пірамідз (той самий клуб з пірамідами на емблемі), ну і Замалек досі утримує історичне друге місце за кількістю перемог.

Мармуша ми навіть знаємо, будемо чесними. Колишня зірка Бундесліги, зараз грає за Ман Сіті – досягнення говорять самі за себе. Але справа навіть не в ньому.

Єгипет перестав бути командою зірок, а став нормальною командою. У них п'ять гравців у "стартовому складі" з Аль-Ахлі, це теж може допомогти, єгипетський Зіко грає не гірше за бразильського – і можна жити.

До речі, зацикленість на зірках, як мені здається, зараз заважає вже супернику Єгипту.

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