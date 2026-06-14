Як у старі добрі часи: Де Брейне прокоментував майбутнє протистояння з Салахом у матчі ЧС-2026

Півзахисник збірної Бельгії та італійського Наполі Кевін Де Брейне розповів, що для нього означатиме протистояння зі вінгером національної команди Єгипту Мохаммедом Салахом в очному матчі на чемпіонаті світу 2026-го року.

Його слова передає Reuters.

"Я грав проти Мо протягом 10 років, наші діти також ходили до однієї школи, тож я час від часу бачив його – він справді чудова людина. Буде приємно побачити його, буде приємно знову зіграти проти нього, як у старі добрі часи".

Бельгійський хавбек провів проти єгипетського нападника 19 матчів. 17 із протистоянь відбувалися, коли вони одночасно грали за гранди Англійської Прем'єр-ліги: Манчестер Сіті та Ліверпуль відповідно.

Окрім цього, їхня перша гра пройшла на стадії групового етапу Ліги чемпіонів, тоді де Брейне виступав за Челсі, а Салах за Базель. Також вони перетиналися у товариській зустрічі між збірними Єгипту та Бельгії.

Кевін Де Брейне поділився емоціями щодо свого ігрового шляху, проведеного у футболці національної команди. Півзахисник вже вчетверте гратиме на мундіалі.

"Коли ти молодший, єдине, чого ти хочеш, – це грати у футбол і не дуже перейматися тим, що відбувається зовні, але, думаю, тепер я можу... краще усвідомити, що означає вчетверте представляти свою країну на чемпіонаті світу.

Для мене честь, що я досі тут, граючи за національну збірну вже близько 16 років, а це означає, що я зробив щось хороше!".

Зауважимо, що Бельгія у межах групового етапу ЧС-2026 зіграє проти Єгипту (15 червня о 22:00 за київським часом), Ірану (21 червня о 22:00) та Нової Зеландії (27 червня о 06:00).

Нагадаємо, що напередодні досвідчений центральний нападник бельгійців Ромелу Лукаку відзначився забитим м'ячем у товариському матчі проти Хорватії (2:0).

Після цього він увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів в історії збірних.