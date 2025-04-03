Здали нерви: Ярмоленко жорстко поставив на місце фаната під час матчу з Рухом

Напередодні київське Динамо зіграло на виїзді проти Руха у межах чвертьфіналу Кубка України. Київський клуб здобув перемогу із рахунком 1:0.

Під час зустрічі стався епізод, який миттєво розлетівся у соцмережах. Мова йде про емоційний діалог Андрія Ярмоленка з одним із фанатів.

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Капітан Динамо, який з'явився на полі вже по ходу гри, потрапив у камери під час розминки. У цей момент один з уболівальників наполегливо вигукував "Ярмола".

Це не залишилося без відповіді – Ярмоленко вирішив особисто підійти до хлопця та провести коротку "виховну бесіду":

– Тобі скільки років?!

– 14.

– А мені 35, я тебе старший на скільки років?

– 21.

– І ти як мене називаєш? Кажеш: "Ярмола, Ярмола".

Розмова швидко стала вірусною у соцмережах, викликавши різні реакції. Дехто підтримав Ярмоленка, вважаючи, що молодь має бути поважнішою до старших, особливо до легенд клубу. Інші ж вважають, що капітан Динамо міг сприйняти ситуацію простіше і не робити з цього проблему.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку 35-річного футболіста 3 голи і 1 асист в 14 матчах УПЛ. Контракт вінгера з киянами спливає вже у липні.

Раніше повідомлялося, що колишній форвард Динамо Київ Віктор Леоненко закликав Андрія Ярмоленка звільнити місце у збірній України.