Ледь не поїхав з Рухом: футболіст Динамо переплутав клубні автобуси

Курйозний момент стався після матчу 22-го туру УПЛ між львівським Рухом і київським Динамо.

Підопічні Олександра Шовковського здобули виїзну перемогу з рахунком 2:0, після чого гравці столичного клубу поспішили до автобуса.

Однак півзахисник Динамо Микола Михайленко випадково переплутав транспорт і зайшов у автобус Руху. Спокійно шукаючи своє місце, він раптом зрозумів, що в салоні немає жодного його одноклубника.

Усвідомивши помилку, футболіст з усмішкою покинув автобус та вирушив шукати справжній транспорт своєї команди.

Після матчу Михайленко прокоментував перемогу над Рухом, подякувавши одноклубникам за підтримку після народження дитини.

Нагадаємо, після 22-х турів УПЛ Динамо посідає першу сходинку УПЛ, набравши 54 бали.

Вже у середу, 2 квітня, кияни зустрінуться з Рухом в межах Кубку України – матч заплановано на 18:00 за київським часом.