Норвезький тренд дійшов до парламенту: депутати влаштували веслування вікінгів після розгрому на ЧС-2026
Збірна Норвегії голосно стартувала на чемпіонаті світу-2026, розгромивши Ірак, але справжньою сенсацією після матчу стало святкування норвезьких уболівальників, яке вже перетворилося на національний тренд.
Під час поєдинку на "Жилетт Стедіум" у Фоксборо тисячі фанатів синхронно почали імітувати веслування на уявному човні. При цьому трибуни гучно скандували:
"Рю! Рю! Рю!"
Відео миттєво розлетілося соцмережами, а сам ритуал багато хто охрестив "веслуванням вікінгів". Незабаром флешмоб вийшов далеко за межі футбольного стадіону.
Найбільш несподівано на новий тренд відреагували норвезькі політики. Депутати Стортингу (парламенту Норвегії), який існує ще з 1814 року, прямо під час засідання повторили знамените святкування футбольних уболівальників.
На опублікованих кадрах парламентарі сидячи за своїми місцями синхронно виконують рухи веслярів, ніби перебувають не в урядовій залі, а на трибунах чемпіонату світу.
Нагадаємо, у стартовому матчі мундіалю Норвегія не залишила шансів Іраку, команда Столе Сольбаккена здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1.
Раніше повідомлялося, що у мережі завірусилося відео того, як колумбійські фанати мило втішають маленького вболівальника збірної Узбекистану через поразку улюбленої команди.