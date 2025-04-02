Гол Піхальонка в огляді матчу чвертьфіналу Кубку України Рух – Динамо

Київське Динамо на виїзді обіграло львівський Рух у межах 1/4 фіналу Кубку України.

Огляд матчу

Єдиний у грі гол на рахунку Олександра Піхальонка, який ефектним проходом завершив атаку киян у першому таймі.

Кубок України

1/4 фіналу, 2 квітня

Рух (Львів) – Динамо (Київ) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 43 Піхальонок

Рух: 23.Ледвій, 4.Холод (77.Алмазбеков, 76), 29.Дідик, 92.Слюбик, 93.Роман, 75.Кітела (73.Лях, 67), 16.Рябов (35.Едсон, 76), 17.Слюсар (25.Горін, 56), 19.Пастух, 8.Карабін – 7.Климчук (99.Фал, 76).

Динамо: 51.Моргун, 20.Караваєв (к), 25.Дячук, 40.Біловар (4.Попов, 81), 2.Вівчаренко, 6.Бражко, 15.Рубчинський, 45.Брагару (7.Ярмоленко, 70), 79.Піхальонок (10.Шапаренко, 70), 9.Волошин (22.Кабаєв, 59), 79.Герреро (99.Пономаренко, 59).

Попереджені: Слюсар (45+1) – Рубчинський (84).

Нагадаємо, за підсумками чвертьфіналів визначилися всі учасники півфінальної стадії турніру.