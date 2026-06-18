Наречена Погачара важко впала на Турі Швейцарії

Словенська велогонщиця команди AG Insurance Soudal Уршка Жигарт важко впала на фініші другого етапу Туру Швейцарії в Локарно. 29-річна спортсменка на фінішній прямій на високій швидкості втратила рівновагу на лежачому поліцейському та полетіла головою вперед.

Tour de Suisse 2026 kadınlar yarışında bugünkü 2. etapta son km'nin hemen altında Urska Zigart, hız tümseğinden geçerken dengesini kaybedip yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.



📽️ @Ticinonline instagram #tdf2026 pic.twitter.com/IBpvUSV03X — Pro Peloton (@propelotontr) June 18, 2026

Цим Жигарт спричинила падіння ще кількох велогонщиць, проте саме словенка постраждала найбільше. Уршку негайно доправили до лікарні, які травми вона отримала – наразі не відомо.

Зазначимо, що Жигарт – наречена головної зірки світового велоспорту, Тадея Погачара. Він зараз також бере участь у Турі Швейцарії, і сьогодні також повинен проїхати другий етап гонки з фінішем у тому ж Локарно. Напередодні на першому етапі Погачар декласував суперників і захопив лідерство у загальному заліку.