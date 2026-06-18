Наречена Погачара важко впала на Турі Швейцарії
Словенська велогонщиця команди AG Insurance Soudal Уршка Жигарт важко впала на фініші другого етапу Туру Швейцарії в Локарно. 29-річна спортсменка на фінішній прямій на високій швидкості втратила рівновагу на лежачому поліцейському та полетіла головою вперед.
Цим Жигарт спричинила падіння ще кількох велогонщиць, проте саме словенка постраждала найбільше. Уршку негайно доправили до лікарні, які травми вона отримала – наразі не відомо.
Зазначимо, що Жигарт – наречена головної зірки світового велоспорту, Тадея Погачара. Він зараз також бере участь у Турі Швейцарії, і сьогодні також повинен проїхати другий етап гонки з фінішем у тому ж Локарно. Напередодні на першому етапі Погачар декласував суперників і захопив лідерство у загальному заліку.