Колумбійські фанати зворушливо підтримали хлопчика, який розплакався через поразку збірної Узбекистану

Після матчу між збірними Колумбії та Узбекистану на чемпіонаті світу-2026 в центрі уваги опинився маленький уболівальник дебютантів мундіалю, який не зміг стримати сліз через поразку своєї команди.

Зворушливе відео швидко розлетілося соціальними мережами та вже зібрало мільйони переглядів. На кадрах хлопчик сидить на трибунах легендарної "Ацтеки", міцно притискаючи до себе іграшковий Кубок світу.

Після одного з голів колумбійців емоції взяли гору, і юний фанат розплакався просто під час гри.

Нагадаємо, збірна Узбекистану довгий час боролася з одним із фаворитів групи та навіть зберігала інтригу в матчі. Однак на 65-й хвилині Луїс Діас вивів Колумбію вперед, а вже на дев'ятій компенсованій хвилині Хамінтон Кампас поставив крапку в зустрічі – 3:1.

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Здавалося б, після такого результату колумбійські вболівальники мали святкувати перемогу своєї команди. Проте сталося дещо несподіване.

Помітивши хлопчика, який плакав через невдачу Узбекистану, фанати Колумбії вирішили підтримати його. Замість глузувань чи святкових вигуків вони почали скандувати:

"Узбекистан! Узбекистан!"

Нагадаємо, напередодні у соцмережах завірусилася незвична дружба мексиканських та корейських вболівальників.

Раніше повідомлялося, що фанати збірної Японії підкорили весь світ своєю людяністю, прибравши після себе сміття на стадіоні.