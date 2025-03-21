Повинен дати місце молодим: Леоненко закликав ветерана залишити збірну України

Колишній форвард Динамо Київ Віктор Леоненко вважає, що 35-річний півзахисник Андрій Ярмоленко повинен звільнити місце у збірній України.

Цитує футболіста Sport-express.

"Це вже питання до Реброва. Якщо він викликає Ярмоленка, то вважає, що він у порядку. Моя думка – Ярмоленко вже давно повинен звільнити місце в збірній молодим. Хтось вважає, що він корисний у роздягальні, але щоб комусь пхати, треба бути найкращим, а не просто віковим. Хто скаже, що Ярмоленко зараз найкращий?", – розповів Леоненко.

Зазначимо, що першу гру з Бельгією у плейоф Ліги націй Ярмоленко провів на лаві запасних.

Матч-відповідь відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.