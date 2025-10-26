Ярмоленко: Гравцям уже самим набридло демонструвати такі результати

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко висловився після перемоги над Кривбасом у матчі 10-го туру чемпіонату України.

Слова футболіста наводить пресслужба киян.

"Думаю, нам самим уже набридло показувати такі результати. Ми розуміємо, де ми граємо, за який клуб граємо. Сьогодні виходили як на фінал і розуміли, що окрім впевненої перемоги нас нічого більше не влаштує.

Звичайно, важлива перемога. Ми давно не вигравали, багато критики, і деякі футболісти зіштовхнулися з цим перший раз. Безперечно, їм важко, тож розмовляємо, намагаємося підняти один одному настрій. Думаю, всі розуміють, наскільки важливі дві наступні гри. Це всеукраїнське дербі, тож будемо готуватися і, сподіваюся, порадуємо наших уболівальників", – розповів Ярмоленко.

У наступних матчах суперником Динамо стане Шахтар – гра 1/8 фіналу Кубку України відбудеться 29 жовтня, а 11-го туру УПЛ – 2 листопада.

