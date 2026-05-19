По особистих умовах ми домовимося? Ярмоленко отримав особливий презент від Чернігова

Перед фіналом Кубка України між Динамо та Чернігівом сталася дуже символічна й атмосферна подія.

Під час медіазустрічі генеральний директор чернігівського клубу Микола Синиця несподівано вручив Андрій Ярмоленко іменну футболку Чернігова з легендарним сьомим номером.

"Це ще не підписання поки що, але символічний подарунок", – із посмішкою заявив Синиця.

Ярмоленко миттєво підхопив жарт і відповів фразою, яка одразу розлетілася соцмережами:

"По особистих умовах ми домовимося?"

Цей момент став особливо емоційним через зв'язок Ярмоленка з Чернігівщиною. Батьки футболіста родом саме з цього регіону, а сам Андрій робив перші кроки у футболі в чернігівських командах Юність та Десна.

Нагадаємо, фінальний поєдинок Кубка України відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

