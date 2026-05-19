По особистих умовах ми домовимося? Ярмоленко отримав особливий презент від Чернігова
Перед фіналом Кубка України між Динамо та Чернігівом сталася дуже символічна й атмосферна подія.
Під час медіазустрічі генеральний директор чернігівського клубу Микола Синиця несподівано вручив Андрій Ярмоленко іменну футболку Чернігова з легендарним сьомим номером.
"Це ще не підписання поки що, але символічний подарунок", – із посмішкою заявив Синиця.
Ярмоленко миттєво підхопив жарт і відповів фразою, яка одразу розлетілася соцмережами:
"По особистих умовах ми домовимося?"
Цей момент став особливо емоційним через зв'язок Ярмоленка з Чернігівщиною. Батьки футболіста родом саме з цього регіону, а сам Андрій робив перші кроки у футболі в чернігівських командах Юність та Десна.
Нагадаємо, фінальний поєдинок Кубка України відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.
