Хіба що по приколу можу одягнути: Ярмоленко – про ймовірність повернення до ФК Чернігів

Олексій Мурзак — 19 травня 2026, 20:07
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко не збирається у майбутньому виступати за ФК Чернігів, з якого він починав свою футбольну кар'єру.

Про це він чітко дав зрозуміти під час пресконференції, присвяченій фіналу Кубку України, який відбудеться між Динамо та Черніговом 20 травня.

"Для мене Чернігів – це моє рідно місто, де я виріс. Я дуже кайфую, коли приїжджаю туди з батьками чи друзями, але в плані футбольної команди для мене є тільки один клуб в Україні – це Динамо Київ.

Про інші клуби, чесно, я навіть не думав і не хочу думати. Навряд чи ви мене побачите у футболці іншого клубу, хіба що по приколу можу одягнути", – сказав Ярмоленко.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є кияни, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,11. Нічия – 8,00. Звитяга представника Першої ліги – 26,00.

На підсумковий тріумф Чернігова в турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 13,00, а на Динамо – 1,02.

Поєдинок відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

