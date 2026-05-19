Ярмоленко: Динамо потрібен цей трофей Кубку України

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко оцінив протистояння з Черніговом у фіналі Кубку України.

Про це він розповів на пресконференції перед поєдинком.

"Хотів би сказати слова захвату від того, що ви зробили. Це якась казка для мешканців Чернігова, те що ви пройшли у фінал. Це викликає лише повагу. Мої оплески Чернігову.

Настрої в команді перед фіналом? Максимально серйозні. Звичайно, є й жарти — без цього у футбольному колективі ніяк. Але якщо говорити про фінал, то налаштовуємося максимально серйозно. Ми розуміємо, що такий клуб, як Динамо Київ, не може пройти сезон без трофеїв.

Чернігів вже є переможцем Кубку, але Динамо потрібен цей трофей", – розповів Ярмоленко.