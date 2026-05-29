Безсмертний оцінив свій прихід у тренерський штаб Динамо: Роботи непочатий край

Колишній головний тренер сумської Вікторії Анатолій Безсмертний висловився про свій прихід у київське Динамо.

Його слова наводить Український футбол.

Спеціаліст увійшов у тренерський штаб Ігоря Костюка, який ініціював такий перехід. Бажання наставника киян підтримав президент клубу Ігор Суркіс.

Безсмертний розповів, за що відповідатиме у столичному гранді.

"Роботи загалом дуже багато, вона об'ємна. Але, найімовірніше, я буду більше відповідати за гру в обороні. Звісно, у тренерському штабі ніхто не працює відокремлено – ми всі будемо виконувати спільну роботу. Роботи непочатий край", – сказав фахівець.

Також екстренер Вікторії оцінив свій перехід у Динамо, який не є чужим для нього. Він є клубним вихованцем, провівши за першу команду 47 ігор (1992-1994).

"Це величезна відповідальність. Одразу розумієш рівень. Динамо – це гранд українського та європейського футболу. Тому і відповідальність тут велика, і вимоги. У Динамо завжди стоять лише найвищі завдання", – наголосив новий помічник головного тренера "біло-синіх".

Безсмертний зазначив, що ніхто із фахівців не покинув штаб Костюка.

За його словами, наразі головне для нього – бути корисним асистентом для наставника Динамо та допомогти власнику клубу реалізувати усі його плани та ідеї.

Відзначимо, що на попередньому місці роботи Безсмертний працював із літа 2023-го. Сумська команда провела під його керівництвом 94 матчі. У клубі вже визначилися із новим головним тренером.

