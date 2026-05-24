Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Костюк: Ярмоленко продовжує кар'єру в Динамо

Володимир Слюсарь — 24 травня 2026, 17:02
Костюк: Ярмоленко продовжує кар'єру в Динамо
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко продовжить кар'єру в наступному сезоні.

Про це на пресконференції розповів головний тренер київського Динамо Ігор Костюк.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить Ярмоленко кар'єру, він сказав:

"Ну, ви знаєте, Андрій наш гравець. Ви бачили сьогодні його гольову передачу, яку він віддав. Не кожен гравець зможе так тонко віддати. Тому ми розмовляли і чули слова президента.

Андрій продовжує кар'єру, він буде з нами готуватись, тим паче, що у нього є не новий, а добре забутий виклик у збірну, тому і мотивація у нього дуже висока".

Нагадаємо, що київське Динамо змогло обіграти Кудрівку, проте залишилось на 4 місці в УПЛ, повторивши найгірший результат в історії.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко

Динамо Київ

Зірка київського Динамо став найкращим бомбардиром сезону УПЛ
Динамо обіграло Кудрівку, проте залишилось на 4 місці в УПЛ, повторивши найгірший результат в історії
Динамо – Кудрівка: відеотрансляція матчу 30 туру УПЛ
Матч Динамо – Кудрівка розпочнеться вчасно, попри пошкодження стадіону внаслідок обстрілу: відомі склади команд
Стадіон Динамо був пошкоджений уламками внаслідок нічної атаки росіян

Останні новини