Костюк: Ярмоленко продовжує кар'єру в Динамо

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко продовжить кар'єру в наступному сезоні.

Про це на пресконференції розповів головний тренер київського Динамо Ігор Костюк.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить Ярмоленко кар'єру, він сказав:

"Ну, ви знаєте, Андрій наш гравець. Ви бачили сьогодні його гольову передачу, яку він віддав. Не кожен гравець зможе так тонко віддати. Тому ми розмовляли і чули слова президента.

Андрій продовжує кар'єру, він буде з нами готуватись, тим паче, що у нього є не новий, а добре забутий виклик у збірну, тому і мотивація у нього дуже висока".