Костюк: Ярмоленко продовжує кар'єру в Динамо
Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко продовжить кар'єру в наступному сезоні.
Про це на пресконференції розповів головний тренер київського Динамо Ігор Костюк.
Відповідаючи на запитання, чи продовжить Ярмоленко кар'єру, він сказав:
"Ну, ви знаєте, Андрій наш гравець. Ви бачили сьогодні його гольову передачу, яку він віддав. Не кожен гравець зможе так тонко віддати. Тому ми розмовляли і чули слова президента.
Андрій продовжує кар'єру, він буде з нами готуватись, тим паче, що у нього є не новий, а добре забутий виклик у збірну, тому і мотивація у нього дуже висока".
Нагадаємо, що київське Динамо змогло обіграти Кудрівку, проте залишилось на 4 місці в УПЛ, повторивши найгірший результат в історії.