Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця команди у матчі з Північною Ірландією
Андрій Ярмоленко
УАФ
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став володарем призу "Лев Матчу" за підсумками матчу з Північною Ірландією (0:3) в Лізі націй.
Про це повідомляє УАФ.
За Ярмоленка свої голоси віддали 23% уболівальників "синьо-жовтих".
36-річний гравець розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 63-й хвилині за рахунку 0:3.
Нагадаємо, у перших двох матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину, а також зіграли внічию з Грузією.
Наступний поєдинок у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть 6 жовтня проти Угорщини. Початок о 21:45 за київським часом.