Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця команди у матчі з Північною Ірландією

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став володарем призу "Лев Матчу" за підсумками матчу з Північною Ірландією (0:3) в Лізі націй.

Про це повідомляє УАФ.

За Ярмоленка свої голоси віддали 23% уболівальників "синьо-жовтих".

36-річний гравець розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 63-й хвилині за рахунку 0:3.

Нагадаємо, у перших двох матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину, а також зіграли внічию з Грузією.

Наступний поєдинок у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть 6 жовтня проти Угорщини. Початок о 21:45 за київським часом.