Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу зі Швецією

Олександр Булава — 27 березня 2026, 00:31
УАФ

Захисник Віталій Миколенко став володарем призу "Лев Матчу" у півфінальному матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції (1:3).

Про це повідомляє УАФ.

За оборонця віддали свої голоси 45% уболівальників національної команди.

Миколенко розпочав гру в стартовому складі команди й відіграв весь матч.

Раніше поразку пояснив головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Поєдинок відбудеться 31 березня.

Останні новини