Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу зі Швецією
УАФ
Захисник Віталій Миколенко став володарем призу "Лев Матчу" у півфінальному матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції (1:3).
Про це повідомляє УАФ.
За оборонця віддали свої голоси 45% уболівальників національної команди.
Миколенко розпочав гру в стартовому складі команди й відіграв весь матч.
Раніше поразку пояснив головний тренер збірної України Сергій Ребров.
Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Поєдинок відбудеться 31 березня.