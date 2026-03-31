Уболівальники збірної України обрали Лева матчу з Албанією

Олександр Булава — 31 березня 2026, 23:57
Нападник Роман Яремчук став володарем призу "Лев Матчу" за товариський поєдинок з Албанією.

Про це повідомляє УАФ.

За форварда віддали свої голоси 30% уболівальників національної команди. 

Яремчук розпочав гру у стартовому складі та відзначився голом на 16-й хвилині, який скасували через офсайд. Нападник покинув поле на 64-й хвилині.

Зазначимо, що перед початком матчу уболівальники збірної висловили протест.

Напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно.

Збірна України з футболу

Україна – Албанія: відео голів та огляд матчу
Я не збираюся нічого підтверджувати: Ребров щодо чуток з приводу свого майбутнього в збірній України
РебрOFF: українські ультрас вивісили красномовний банер під час матчу з Албанією
Реабілітувались за Швецію: збірна України з голом Гуцуляка перемогла Албанію
Яка гра – така і підтримка: ультрас збірної України висловили протест на матчі з Албанією

