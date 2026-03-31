Уболівальники збірної України обрали Лева матчу з Албанією

Нападник Роман Яремчук став володарем призу "Лев Матчу" за товариський поєдинок з Албанією.

Про це повідомляє УАФ.

За форварда віддали свої голоси 30% уболівальників національної команди.

Яремчук розпочав гру у стартовому складі та відзначився голом на 16-й хвилині, який скасували через офсайд. Нападник покинув поле на 64-й хвилині.

УАФ

Зазначимо, що перед початком матчу уболівальники збірної висловили протест.

Напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно.