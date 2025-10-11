Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу з Ісландією

Півзахисник Руслан Малиновський став володарем призу "Лев Матчу" у матчі відбору на ЧС-2026 з Ісландією (5:3).

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

За хавбека віддали свої голоси 76% уболівальників національної команди.

Малиновський розпочав 46 гру за "синьо-жовтих" у стартовому складі та відзначився дублем у першому таймі. Тепер на рахунку футболіста 9 голів за національну команду.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.