Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу з Ісландією
Руслан Малиновський
УАФ
Півзахисник Руслан Малиновський став володарем призу "Лев Матчу" у матчі відбору на ЧС-2026 з Ісландією (5:3).
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
За хавбека віддали свої голоси 76% уболівальників національної команди.
Малиновський розпочав 46 гру за "синьо-жовтих" у стартовому складі та відзначився дублем у першому таймі. Тепер на рахунку футболіста 9 голів за національну команду.
Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.